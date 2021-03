Coronavirus, in Italia Rt a 1,06 e superati i 3 milioni di casi da inizio pandemia

(red.) Sul fronte della diffusione del contagio da nuovo coronavirus in tutta Italia “si è vicini alla soglia di allarme”. Sono le parole del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro di ieri, venerdì 5 marzo, in occasione della presentazione settimanale del consueto monitoraggio. Tanto che l’indice di contagio Rt a livello nazionale è aumentato fino a 1,06, mentre ieri si sono superati i 3 milioni di casi accertati dall’inizio dell’emergenza. “Si osserva una ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale (195 casi per 100 mila abitanti nella settimana 22-28 febbraio). L’incidenza nazionale si sta quindi rapidamente avvicinando alla soglia di 250 casi/settimana per 100 mila abitanti – si legge nel monitoraggio – che impone il massimo livello di mitigazione possibile.

Tale soglia è stata superata questa settimana in cinque Regioni e province autonome. Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di Regioni e province classificate a rischio alto (6), 9 sono a rischio moderato e sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Soltanto una Regione è a rischio basso. Si ribadisce, anche alla luce dell’aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei – continua la nota a margine del monitoraggio – si rende necessario un rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale al fine di ottenere rapidamente una mitigazione del fenomeno.

In presenza di varianti che possono parzialmente ridurre l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili, si è invitati ad adottare, indipendentemente dai valori di incidenza, il livello di mitigazione massimo a scopo di contenimento”. E per quanto riguarda la Lombardia, il monitoraggio aggiornato al 3 marzo e legato al periodo dal 22 al 28 febbraio (qui disponibile) parla di un indice di contagio a 1,09 e un’incidenza di 254 casi ogni 100 mila abitanti.

A livello nazionale, per questo motivo, la prossima settimana, quella da lunedì 8 marzo, il Governo potrebbe valutare anche una nuova stretta rispetto al nuovo decreto del presidente del Consiglio che entra in vigore oggi, sabato 6 marzo. Tra le ipotesi, c’è quella di vietare lo spostamento tra regioni, anche gialle, fino a Pasqua rispetto all’attuale termine del 27 marzo, il coprifuoco anticipato rispetto alle 22 e più restrizioni nei fine settimana, simili a quelle adottate nel periodo natalizio.