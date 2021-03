Coronavirus a Brescia, altre 18 vittime. Fino a 1.800 nuovi casi al picco

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 marzo, insieme ai consueti dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia in questo periodo, di fatto, di terza ondata della pandemia da Covid-19, l’Ats di Brescia e quella della Valcamonica hanno purtroppo mostrato come ieri si siano registrate altre 18 vittime nella nostra provincia. Di queste, quattro erano residenti proprio in valle e tre in città e tra loro ci sono anche una 59enne di Brescia e una 66enne di Calvisano. Questo fa pensare come ormai purtroppo le vittime non siano più soltanto anziane come succede nel corso della prima ondata nella primavera del 2020.

E il numero dei decessi fa preoccupare visto che sono saliti a 81 in una sola settimana e a 60 dall’inizio di marzo. Ma questi dati, come ormai è noto, sono riconducibili a soggetti che si sono ammalati nei giorni scorsi contraendo il virus che ha complicato il loro stato di salute. Ed è la fase conseguente al continuo aumento di nuovi casi positivi al contagio. Nella giornata di ieri, sul fronte dei tamponi, l’indice di positività nel bresciano si è posto oltre il 12%, mentre l’indice di contagio Rt continua a restare alto, intorno all’1,35. Senza dimenticare che gli attualmente positivi sono triplicati in un mese e ora sono 13 mila e che l’età media si sta sempre più abbassando, tanto che anche ieri oltre la metà dei nuovi casi aveva meno di 60 anni.

Quale sarà la tendenza? A livello nazionale il fisico Giorgio Parisi, le cui dichiarazioni sono riportate dal Giornale di Brescia, parla della possibilità di arrivare tra due settimane a 40 mila nuovi casi al giorno rispetto agli attuali 20 mila. E nel bresciano, secondo l’ingegnere Alberto Gerli interpellato da Bresciaoggi, il picco è atteso nello stesso periodo, tra due settimane, quando si dovrebbero raggiungere fino a 1.500 o 1.800 nuovi casi in provincia. Salvo poi vedere una diminuzione nel momento in cui dovrebbero avere effetto le restrizioni da zona arancione scuro.