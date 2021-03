Brescia ancora male con 1.122 positivi. Più contagi anche in Lombardia e in Italia

(red.) Venerdì 5 marzo sono stati 5.210 i nuovi casi nella nostra regione (giovedì erano 5.174), a fronte di 57.154 tamponi effettuati (erano 53.563). Il tasso di positività cala di poco al 9,1% (era al 9,6%). I decessi sono stati 61 (erano 59) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.638. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 543 (+11), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.804 (+69).

Brescia va sempre male con i suoi 1.122 nuovi casi. E all’Ospedale Civile prosegue l’aumento dei pazienti positivi Covid ricoverati: nella giornata di giovedì si registravano 377 posti letto occupati, mentre venerdì sono 401, di cui 34 in terapia intensiva. I pazienti sono quasi totalmente di provenienza bresciana.

Gli Spedali Civili informano che prosegue, coerentemente all’evoluzione della pandemia, la riorganizzazione logistica e strutturale della Asst per continuare a garantire l’assistenza a tutti i pazienti non Covid. Come nei giorni scorsi si registra un incremento della pressione sul Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionamento e che ha richiesto la sospensione delle accettazioni per alcune ore: dalle ore 9 del giorno 4/3/2021 alle ore 9 del giorno 5/3/2021 si sono registrati 37 accessi di pazienti Covid e 74 di pazienti non Covid.

Venerdì 5 marzo sono stati 24.036 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia (erano 22.865 giovedì) , con 297 morti (339). A fronte di 378.463 tamponi molecolari e antigenici effettuati (il giorno precedente 339.635) Dall’inizio della pandemia il totale delle vittime è di 99.271 persone. Il tasso di positività è del 6,3%, in calo rispetto al 6,7% di giovedì.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.593 di cui 655 a Milano città;

Bergamo: 370;

Brescia: 1.122 (erano 1.114);

Como: 332;

Cremona: 207;

Lecco: 67;

Lodi: 67;

Mantova: 188;

Monza e Brianza: 470;

Pavia: 278;

Sondrio: 54;

Varese: 336.