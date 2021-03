Coronavirus è sempre allarme: a Brescia 1.114 contagi, in Lombardia 5.174

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. giovedì 4 marzo sono stati 5.174 i nuovi casi nella nostra regione (mercoledì erano 4.590), a fronte di 53.563 tamponi effettuati (erano 55.611). Il tasso di positività cresce al 9,6% (era al 8,2%). I decessi sono stati 59 (erano 60) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.577. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 532 (+26), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.735 (+190).

A livello nazionale si segnalano 22.865 nuovi casi di coronavirus (mercoledì erano 20.884) e 339 morti (347), per un totale di 98.974 decessi ufficiali da inizio pandemia. Sono stati effettuati 339.635 tamponi (erano 358.884). Il tasso di positività è salito al 6,7% (era 5,9%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.200 di cui 421 a Milano città;

Bergamo: 372;

Brescia: 1.114 (erano 1.325);

Como: 403;

Cremona: 170;

Lecco: 180;

Lodi: 80;

Mantova: 291;

Monza e Brianza: 475;

Pavia: 313;

Sondrio: 72;

Varese: 378.