Vaccino anti-Covid, via al Freccia Rossa. Fino a 300 al giorno

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 2 marzo, è partita la campagna di vaccinazione anti-Covid nel bresciano anche al centro commerciale Freccia Rossa, in città. Qui gli spazi sono stati messi a disposizione nei 1.200 metri quadrati del vecchio negozio H&M e dove sono stati allestiti sei ambulatori per effettuare la somministrazione. In particolare, al momento la platea di interessati riguarda il personale universitario insieme alle forze dell’ordine e i vigili del fuoco che ricevono tutti le dosi di AstraZeneca.

L’obiettivo è di arrivare a 300 persone vaccinate al giorno nella struttura che resterà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 17. E ieri tra i primi a vaccinarsi c’era anche il rettore dell’Università degli Studi di Brescia Maurizio Tira. In tutto in questa occasione dovrebbero essere 3 mila le persone da vaccinare tra personale delle università e forze dell’ordine, per poi valutare di aprirsi anche alle altre categorie.

E nel frattempo in provincia si moltiplicano i punti di somministrazione. Proprio ieri a Castelletto di Leno, nella bassa bresciana, ne è stato aperto uno afferente a 15 Comuni legati all’Asst del Garda e per una platea fino a 75 mila persone.