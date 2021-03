Coronavirus, a Brescia 1.325 contagi, in Lombardia 4.590 e 60 morti

(red.) Bruttissime notizie sul fronte coronavirus in provincia di Brescia. Nella giornata di mercoledì 3 marzo, infatti, i nuovi contagi nel nostro territorio crescono ancora, e arrivano a 1.325 (martedì erano 844). Ovviamente con la crescita dei malati si aggrava, ancor più, anche la gestione dell’epidemia a livello medico-sanitario. Gli Spedali Civili di Brescia segnalano l’aumento dei pazienti Covid ricoverati, che nella giornata di martedì erano 371, e che mercoledì sono 380, di cui 34 in terapia intensiva.

A livello regionale, invece, la situazione è meno preoccupante: mercoledì 3 marzo sono stati 4.590 i nuovi casi nella nostra regione (martedì erano 3.761), a fronte di 55.611 tamponi effettuati (erano 42.052). Il tasso di positività scende al 8,2% (era al 8,9%). I decessi sono stati 60 (erano 55) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.518. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 506 (+30), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.545 (+137).

A livello nazionale mercoledì 3 marzo si segnalano 20.884 nuovi casi di coronavirus (martedì erano 17.083) e 347 morti (343), per un totale di 98.635 decessi ufficiali da inizio pandemia. Sono stati effettuati 358.884 tamponi (martedì erano 335.983). Il tasso di positività è salito al 5,9% (era 5,1%).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.026 di cui 431 a Milano città;

Bergamo: 249;

Brescia: 1.325 (erano 844);

Como: 295;

Cremona: 165;

Lecco: 139;

Lodi: 63;

Mantova: 217;

Monza e Brianza: 356;

Pavia: 279;

Sondrio: 83;

Varese: 296.