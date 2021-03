E’ ancora Brescia la provincia più contagiata della Lombardia

(red.) Martedì 2 marzo sono stati 3.761 i nuovi casi nella nostra regione (lunedì erano 2.135), a fronte di 42.052 tamponi effettuati (erano 20.571). Il tasso di positività è al 8,9% (era al 10,3%). I decessi sono stati 55 (erano 42) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.458. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 476 (+35), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.408 (+184).

Nella nostra città, prima per contagi in tutta la regione, sono stati 844 i nuovi casi.

La Asst Spedali Civili di Brescia segnala il costante aumento dei pazienti positivi Covid ricoverati, che nella giornata di lunedì registrava 340 posti letto occupati e si è confermato anche martedì 2 febbraio: sono 371 i pazienti ricoverati al Civile, di cui 30 in terapia intensiva. I ricoverati sono quasi totalmente di provenienza bresciana.

Nella giornata di lunedì si sono registrati 34 accessi di pazienti Covid e 92 di pazienti non Covid nei Pronto Soccorso. In queste ultime ore la pressione sui Pronto Soccorso si è intensificata e questo genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionament. La gestione dei pazienti non Covid prosegue regolarmente, anche in virtù di una riduzione, rispetto al dato storico, degli accessi.

A livello nazionale martedì 2 marzo si segnalano 17.083 nuovi casi di coronavirus (lunedì erano 13.114) e 343 morti (246), per un totale di 98.288 decessi ufficiali da inizio pandemia. Sono stati effettuati 335.983 tamponi (lunedì erano 170.633). Il tasso di positività è sceso al 5,1% (era 7,6%).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 767 di cui 303 a Milano città;

Bergamo: 146;

Brescia: 844 (lunedì erano 497);

Como: 324;

Cremona: 100;

Lecco: 91;

Lodi: 54;

Mantova: 114;

Monza e Brianza: 486;

Pavia: 148;

Sondrio: 34;

Varese: 564.