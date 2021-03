Beccalossi: “Una mozione perché vaccinarsi sia un obbligo per il personale sanitario”

(red.) “La vaccinazione anti Covid per il personale sanitario e delle Rsa deve essere obbligatoria e chi non accetta andrebbe destinato ad altro incarico. In questo momento il vaccino rappresenta l’unica speranza per uscire dall’incubo pandemia e non è accettabile che chi è stato chiamato per primo si rifiuti, mettendo a rischio, oltre che la sicurezza dei pazienti, anche il buon esito della campagna”. Lo afferma Viviana Beccalossi, presidente del gruppo Misto in consiglio regionale, prima firmataria di una mozione urgente, sottoscritta da 18 consiglieri di Lega, Forza Italia, Pd, Azione, Italia Viva, Cambiamo.

“Una mozione”, prosegue Beccalossi, “che ha ricevuto un sostegno bipartisan e che chiede alla giunta Fontana di valutare tutte le possibili strade normative per risolvere questo problema, visto che ancora troppi sanitari non hanno risposto alla chiamata. Inoltre, va da subito avviato un dialogo con il governo perché la questione sia posta anche a livello nazionale”.

Nella mozione, si impegna inoltre il consiglio regionale ad avviare una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza sull’importanza della vaccinazione, intitolata ‘Consigliamo il vaccino’. “Oggi più che mai”, conclude Beccalossi, “vaccinarsi è un dovere morale, proprio a partire da chi come medici e infermieri ha le competenze e l’autorevolezza per dare l’esempio ai suoi pazienti. Non ci stupiamo, altrimenti, se ancora ci sono troppi scettici, contrari non solo alla scienza, ma anche al buon senso”.