Coronavirus, “un piano vaccinale per il personale scolastico bresciano”

(red.) Avviare con massima urgenza il piano vaccinale anti-Covid 19 per il personale di tutte le scuole della provincia di Brescia. Lo chiede, con una lettera indirizzata al presidente Fontana, all’Assessora Moratti e al Commissario Bertolaso, il Presidente della Commissione d’Inchiesta Emergenza Covid19 Gianni Girelli. Un sollecito in linea con l’appello lanciato dal coordinamento provinciale reti scolastiche-Brescia.

“Nella sola giornata di domenica i nuovi casi nel territorio bresciano sono stati pari a 1.016, un numero che non può non continuare a destare forte preoccupazione; ed è proprio l’allarmante contesto epidemiologico che ha portato Lei Presidente ad emanare, già nella giornata del 23 febbraio, l’Ordinanza n. 705 e a provvedere alla sospensione della didattica in presenza negli istituti e servizi con sede sul territorio bresciano – si legge nella lettera del Presidente Girelli- Tuttavia, le disposizioni contenute nell’Ordinanza prevedono, con la giusta attenzione, la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nonché per gli studenti figli di sanitari. Inoltre, da mercoledì 3 marzo, con il termine delle misure da “zona arancione rafforzata” e in coerenza con le disposizioni del Ministero della Salute che collocano la Lombardia in “fascia arancione”, le scuole bresciane potrebbero trovarsi a dover garantire le attività didattiche in presenza a percentuali di studenti comprese fra il 50% e il 75% del totale della popolazione scolastica”.

“Mi permetto pertanto di esprimere, insieme ai dirigenti scolastici, le mie forti riserve rispetto alla possibilità di assicurare sia la presenza degli studenti a scuola sia un’adeguata tutela della loro salute senza che sia previsto il coinvolgimento del personale scolastico bresciano in un piano vaccinale simile a quello prospettato per le Università lombarde e come peraltro sta avvenendo in altre regioni italiane – conclude Girelli -Certo che vogliate accogliere queste mie riflessioni e a provvedere a disporre con urgenza il coinvolgimento nel paino vaccinale regionale di tutto il personale in servizio negli istituti scolastici del territorio bresciano – docenti, ATA e dirigenti – a prescindere dall’età degli stessi.