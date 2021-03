Coronavirus è sempre emergenza: a Brescia 497 contagi, in Lombardia 2.135

(red.) Lunedì primo marzo resta delicata la situazione in Lombardia sul fronte coronavirus.

Sono stati 2.135 i nuovi casi nella nostra regione (domenica erano 3.529), a fronte di 20.571 tamponi effettuati (erano 37.251). Il tasso di positività è al 10,3% (era al 9,4%). I decessi sono stati 42 (erano 37) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.403. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 441 (+15), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.224 (+106).

A livello nazionale lunedì primo marzo si segnalano 13.114 nuovi casi di coronavirus (erano 17.455) e 246 morti (192), per un totale di 97.945 decessi ufficiali da inizio pandemia. Sono stati effettuati 170.633 tamponi (domenica erano 257.024). Il tasso di positività è salito al 7,6% (era 6,8%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 770 di cui 281 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 497 (domenica erano 1.016); gli spedali civili di Brescia segnalano il costante aumento dei pazienti positivi covid ricoverati, che nella giornata di venerdì registrava 300 posti letti occupati, si conferma in questi giorni: ad oggi sono 340 i pazienti ricoverati, di cui 27 in terapia intensiva. Si conferma la quasi totale provenienza bresciana.

Como: 79;

Cremona: 46;

Lecco: 55;

Lodi: 27;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 102;

Pavia: 83;

Sondrio: 0;

Varese: 25.