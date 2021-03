Brescia in arancione rafforzato fino a mercoledì 10 marzo (ma riaprono i nidi)

(red.) Un’altra settimana di arancione rafforzato per la provincia di Brescia. Fino a mercoledì 10 marzo restano quindi chiuse tutte le scuole, comprese quelle dell’infanzia, ma gli asili nido potranno riaprire. Inoltre si applicano le altre limitazioni previste per la zona arancione.

La Commissione indicatori Covid-19 della Regione Lombardia, sentito il ministero della Salute, lo ha raccomandato al presidente della Regione Attilio Fontana che ha firmato tre ordinanze che entrano in vigore da mercoledì 3 marzo e scadono dopo sette giorni, quindi fino a mercoledì 10 compreso.

La regione informa che la fascia arancione rafforzata viene estesa a tutti i comuni della provincia di Como e ad alcuni comuni della provincia di Mantova: Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere, Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po.

Per il momento le altre località della nostra regione restano in zona arancione.