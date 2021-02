Via Corsica, la Polizia (non invitata) arriva alla riunione di 22 persone senza mascherina

(red.) Giovedì 25 febbraio, personale della Squadra amministrativa della Questura di Brescia, insieme con personale dell’Ats e dell’Ispettorato del Lavoro, ha controllato la sede di un’azienda in via Corsica, dove 22 persone si trovavano in riunione senza rispettare il distanziamento sociale e prive di mascherina protettiva, all’interno di una stanza dalle finestre sigillate.

Tutti sono stati sanzionati e quattro di loro in misura doppia perché recidivi. E’ anche scattata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni dell’attività. Sono state riscontrate altre gravi irregolarità dall’ Ispettorato del lavoro e dall’Ats di Brescia.