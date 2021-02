Hanno funzionato le restrizioni anti movida fai-da-te

(red.) Hanno dato frutto le misure decise a Brescia per contenere la movida selvaggia del fine settimana che negli ultimi tempi portava nelle piazze del centro di Brescia lo spettacolo di centinaia di giovani e giovanissimi in gruppo, senza rispetto per le norme antiassembramento e per le regole di contenimento dell’infezione da coronavirus.

Sembra che le due ordinanze del sindaco Emilio Del Bono che ha voluto la chiusura nel week end dei maggiori parchi cittadini e ha disposto il divieto al consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici abbiano fatto effetto. In giro si sono viste soprattutto famiglie e anziani con bambini, anche se nel tardo pomeriggio in città qualche giovanissimo ha fatto il furbo, scegliendo per consumare le piazze meno frequentate (come piazza Bruno Boni) o le zone appartate dei parchi aperti, come i giardini di corso Magenta.

Però non c’è stato un massiccio afflusso ai bar (aperti solo per la vendita da asporto) e neppure i parchi, nonostante il clima primaverile, sono stati presi d’assalto. Tra l’ingresso della provincia di Brescia nella cosiddetta zona arancione rafforzata e le ordinanze del sindaco che vietavano gli assembramenti, pare che tutto sia andato molto meglio del solito.

Non c’è stato l’afflusso di giovanissimi dai paesi della provincia e anche le fermate della metropolitana sono state tenute sotto controllo. Tuttavia non è mancato qualcuno che s’è preso una multa perché girava senza mascherina e neppure qualche gestore che ha provato a fare il furbo. Per le strade del centro e nei parchi riumasti aperti si sono viste pattuglie di vigili, poliziotti e carabinieri che presidiavano la città, sia in divisa sia in borghese. E anche sul basso Garda non sono mancati i controlli.

Per completare l’opera di contenimento e distanziamento sociale, resta ancora aperta la zona franca dei mercati, che si sono svolti sia in città sia in provincia. Su questo tema dovrebbe intervenire martedì la Prefettura e sembra che l’orientamento possa prevedere la riduzione di numero delle bancarelle vietando la vendita dei generi non alimentari. Perlomeno nei comuni bresciani più a rischio Covid.