Brescia supera i mille contagi ed è prima in Lombardia per nuovi casi

(red.) Domenica 28 febbraio hanno superato quota mille i nuovi contagi da coronavirus in provincia di Brescia. E la situazione, stante l’andamento lento dei vaccini, è sempre più preoccupante.

Sono stati 3.529 invece i nuovi casi in Lombardia (sabato erano 4.191), a fronte di 37.251 tamponi effettuati (erano 45.865). Il tasso di positività è al 9,4% (era al 10,9%). I decessi sono stati 37 (erano 49) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.361. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 426 (-9), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.118.

Dicevamo della situazione nel Bresciano, che nelle ultime 24 ore ha toccato 1.016 nuovi positivi al Covid 19. Siamo la provincia che ha il dato peggiore di tutta la regione.

A livello nazionale domenica 28 febbraio si segnalano 17.455 nuovi casi di coronavirus (erano 18.916 ) e 192 morti, (280) per un totale di 97.699 decessi ufficili da inizio pandemia. Sono stati effettuati 257.024 tamponi (sabato erano 323.047). Il tasso di positività è salito al 6,7% (era 5,8%).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.003;

Bergamo: 280;

Brescia: 1.016 (erano 955);

Como: 175;

Cremona: 169;

Lecco: 94;

Lodi: 66;

Mantova: 153;

Monza e Brianza: 187 ;

Pavia: 144;

Sondrio: 61;

Varese: 112.