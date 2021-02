Carabinieri, controlli in centro: multati sette ragazzi senza mascherina

(red.) Venerdì i controlli dei carabinieri di Brescia contro la movida selvaggia hanno sanzionato sette ragazzi di età compresa tra i 15 e i 20 anni che non indossavano le maschierine nonostante gli inviti dei militari. Sono stati multati.

Il titolare di un bar ristorante della zona di via Trieste è invece stato deferito in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro per aver installato un impianto di videosorveglianza non a norma ed è stato sanzionato anche amministrativamente per 1.548 euro. Lo stesso gestore ha preso un’altra multa da mille euro per aver omesso di esibire documentazione attestante la formazione del personale dipendente.