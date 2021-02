Bozza nuovo dpcm, ecco tutte le misure dal 6 marzo fino a Pasqua

(red.) Esattamente tra una settimana, sabato 6 marzo, entrerà in vigore il nuovo decreto del presidente del Consiglio (dpcm), il primo dell’era Mario Draghi, per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Proprio ieri, venerdì 26 febbraio, le regioni hanno ricevuto la bozza del nuovo dpcm che avrà durata, appunto, dal 6 marzo e fino al prossimo 6 aprile quindi Pasqua e Pasquetta comprese, come era accaduto anche nel 2020 in piena pandemia. Tra le misure previste e che probabilmente entreranno in vigore c’è anche una novità che riguarda i barbieri e parrucchieri che in zona rossa dovranno restare chiusi. Nello stesso dpcm è stata anche cancellata la misura, dal punto di vista delle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

In ogni caso, restano vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, così come le cerimonie civili e religiose. E il nuovo dpcm potrebbe segnare la riapertura, a un anno di distanza, di teatri e cinema a partire dal 27 marzo, seppure solo in zona gialla. Lo ha auspicato il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, anche se le sale interessate dovranno avere posti a sedere già assegnati e distanziati, con una capienza massima fino al 25% con 200 spettatori al chiuso e 400 all’aperto. Oltre ai cinema e teatri, anche la possibilità di riaprire i musei anche nei fine settimana – in questo momento sono aperti solo dal lunedì al venerdì – ma solo in zona gialla e comunque su prenotazione. Tra le altre misure, il divieto di spostamento tra le regioni fino al 27 marzo e con la possibilità di una proroga, ma è sempre consentito il ritorno alla propria residenza o domicilio, così come sono permessi spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.

All’interno della zona gialla sono permesse anche le visite nelle abitazioni private, ma solo una volta al giorno e per due persone, senza contare under 14 e non autosufficienti. Tutte le attività sono comunque permesse dalle 5 alle 22 prima che scatti l’orario consueto del coprifuoco. Dal punto di vista degli spostamenti, ci si potrà muovere in zona gialla e arancione, anche fuori regione, verso le seconde case, ma solo alla famiglia interessata. Restano vietati i viaggi turistici e per quanto riguarda gli acquisti, i negozi possono restare aperti in zona gialla e arancione, mentre nella rossa solo quelli dei beni di prima necessità, mentre i centri commerciali continuano a restare chiusi nei fine settimana.

Per quanto riguarda lo sport, restano chiuse ancora le palestre e le piscine, sono vietati gli sport di contatto e di squadra, ma sono permessi gli allenamenti per gli agonisti e l’attività motoria individuale. Dal punto di vista dei ristoranti, potranno restare aperti solo di giorno, fino alle 18, per poi attivare solo l’asporto o il servizio a domicilio. Infine, per quanto riguarda la scuola, si potrà restare in presenza dagli asili fino alle medie, mentre alle superiori si potrà attivare la presenza dal 50 al 75%. Nel frattempo, come è notizia, da lunedì 1 marzo anche la Lombardia sarà in zona arancione per l’aumento dei contagi, seppure il governatore Attilio Fontana si sia dimostrato critico. “È arrivato il momento che i tecnici ci dicano in modo chiaro e definitivo come superare questo stillicidio settimanale con regole stabili e sicure” ha scritto il presidente sul proprio profilo Facebook.