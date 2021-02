A Brescia è sempre emergenza: sono 955 i nuovi contagi tra città e provincia

(red.) Sabato 27 febbraio sono risultati ancora sopra quota 4 mila i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia. Sono stati 4.191 (venerdì erano 4.557), a fronte di 45.865 tamponi effettuati (erano 46.725). Il tasso di positività sale ancora al 10,9% (era al 9,7%). I decessi sono stati 49 (erano 48) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.324. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 435 (+19), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 4.062, (+28).

Resta molto preoccupante la situazione nel Bresciano dove gli ospedali sono pieni e i nuovi positivi sono ancora 955 e da poco meno di una settimana siamo sopra i 900 nuovi contagi al giorno.

A livello nazionale sabato 27 febbraio si segnalano 18.916 nuovi casi di coronavirus (erano 20.499) e 280 morti, (253) per un totale di 97.507 da inizio pandemia. Sono stati effettuati 323.047 tamponi (venerdì erano 325.404). Il tasso di positività è diminuito al 5,8% (era 6,3%).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.138 di cui 457 a Milano città;

Bergamo: 315;

Brescia: 955 (erano 918);

Como: 241;

Cremona: 164;

Lecco: 173;

Lodi: 74;

Mantova: 182;

Monza e Brianza: 401;

Pavia: 169;

Sondrio: 37;

Varese: 245.