Vaccini, nel pomeriggio ispezione di Bertolaso ai centri di Iseo e Chiari

(red.) Visita di ispezione nel pomeriggio di questo venerdì 26 febbraio per il consulente della presidenza della regione Lombardia, Guido Bertolaso, che si è recato nei palazzetti dello sport di Iseo e di Chiari, trasformati in centri vaccinali per gli over 60 della zona della Franciacorta e del Sebino al confine con la provincia di Bregamo.

“A Brescia il virus sta trovando pane per i suoi denti: non lo lasceremo passare e proveremo a fermarlo”, ha detto Bertolaso. “Credo sia giusto aggredire il virus che si manifesta nel modo più violento anche perché abbiamo poche armi a disposizione e i vaccini non sono tanti. Però ci proviamo. Magari sarà un fallimento, così vi potrete divertire a dire che Bertolaso ha fallito, che è lo slogan preferito di tanti in questi ultimi anni”.

Inoltre Bertolaso si è complimentato con le amministrazioni comunali locali per il rapido allestimento dei due centri: “Sono confortato da quello che ho visto”, ha detto. “Soddisfatto dell’organizzazione, della squadra forte, motivata e preparata e di quanto è stato realizzato sia a Chiari che a Iseo”.