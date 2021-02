Da lunedì tutta la Lombardia diventa arancio, con il Piemonte le Marche

(red.) A dimostrazione di quanto si stia aggravando la situazione del contagio da coronavirus in Lombardia, tutta la regione – finora gialla a parte alcune zone, tra cui Brescia – diventerà zona arancio a partire dal prossimo lunedì. Il monitoraggio della cabina di regia punisce la Lombardia, il Piemonte e le Marche che diventano arancioni. Mentre la Basilicata diventa rossa. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla. Il ministro della Sallute Roberto Speranza sta per firmare l’ordinanza.

“In Italia ci sono zone e regioni con incidenza molto elevata, come in Trentino, Molise e Abruzzo, per la presenza della variante inglese. Anche in Umbria, per la presenza delle varianti inglese e brasiliana. Nel momento in cui si allentano gli interventi immediatamente riparte l’epidemia. Dobbiamo fare un grosso sforzo per contenere i focolai”, ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. “Tra le varianti, oltre che da quella inglese, siamo preoccupati da quelle brasiliana e sudafricana”.