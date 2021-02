Vaccino, 13.700 over 60 in otto comuni aspettano il via alle prenotazioni

(red.) L’avvio era stato annunciato per giovedì, venerdì al massimo. Mentre i contagi nella nostra provincia continuano ad aumentare, è ancora attesa per gli over 60 che stanno pensando di iscriversi alla campagna di vaccinazione anti Covid decisa dalla regione Lombardia nei paesi confinanti tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. Fino alla sera di giovedì 25 la pagina web sulla quale effettuare la registrazione non era ancora disponibile né sul sito dell’Ats Brescia e neppure su quello della Asst Franciacorta (che si dovrebbe occupare dell’organizzazione).

I circa 13.700 cittadini tra i 60 e i 79 anni residenti a Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio, Pontoglio, Palazzolo sull’Oglio, Capriolo, Paratico e Iseo devono aspettare la giornata di questo venerdì: le autorità sanitarie giovedì sera hanno informato infatti che è possibile registrarsi dalle 8 di venerdì mattina sul portale internet vaccinazionicovid.servizirl.it o recandosi in farmacia o dal proprio medico di base. Intanto procede la vaccinazione degli ultra ottantenni che, nella stessa zona, sono in tutto 4.100.

Le vaccinazioni per tutti gli aventi diritto saranno effettuate a Iseo nel Palazzetto dello sport attiguo all’istituto Antonietti di via Paolo VI e a Chiari nel palazzetto di via Santissima Trinità.