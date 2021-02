Vaccino anti-Covid, oggi al Pirellone la presentazione del piano rimodulato

(red.) Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 febbraio, in Regione Lombardia saranno presentati nuovi dettagli sulla rimodulazione del piano vaccinale che ieri, martedì 23, il coordinatore Guido Bertolaso ha annunciato e che riguarderà soprattutto il territorio bresciano, in zona arancione “rafforzato” proprio da oggi, mercoledì, fino al prossimo 2 marzo. E la campagna modificata partirà domani, giovedì 25 febbraio, interessando i 103 Comuni più colpiti della provincia di Brescia, a partire da quelli confinanti con la bergamasca. Per quanto riguarda il centinaio di Comuni più colpiti, qui in una settimana si sono registrati più di 250 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 100 mila abitanti.

E si parla di una popolazione di circa 120 mila persone che avranno la priorità. Questo vuol dire che a partire da domani si inizierà per poi addentrarsi nel tessuto bresciano e avviando in primis dagli over 80. Allo stesso tempo saranno interessate anche le forze dell’ordine e la Protezione civile con le dosi di AstraZeneca. Per il momento, invece, restano escluse le scuole visto che sono messe in sicurezza tramite la chiusura da oggi e per almeno una settimana. Quindi, come detto, da domani la campagna di vaccinazione partirà da Iseo, Paratico, Capriolo, Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Urago d’Oglio, Rudiano e Roccafranca per poi coprire anche gli altri paesi.

Questi elementi saranno svelati in modo più preciso oggi a partire dalle 13 con la presentazione della campagna al Pirellone. E si sta valutando anche di effettuare solo la somministrazione della prima dose o di eseguire anche la seconda a 100 giorni di distanza dalla prima. Nel frattempo domani, giovedì 25, aldilà del fatto che la provincia di Brescia avrà la preferenza nel somministrare i vaccini, oltre al centro di via Morelli a San Polo, l’ospedale di Manerbio e quello di Esine, si apriranno anche Roncadelle all’interno del palazzetto e a Sarezzo, nell’aula magna dell’istituto superiore “Primo Levi”. Già da oggi saranno attivi anche a Gavardo e in Franciacorta e dall’1 marzo a Castelletto di Leno e Lonato. Per quanto riguarda i numeri attuali, nel territorio dell’Ats di Brescia si è arrivati a 534 vaccinati, mentre sono 510 solo in Valcamonica dall’inizio della campagna giovedì della scorsa settimana.