Montichiari, clienti nel bar dopo le 18. Scattano sanzioni e chiusura

(red.) In questi giorni intorno a mercoledì 24 febbraio proseguono i controlli da parte degli agenti bresciani della Polizia locale di Montichiari anche per verificare il rispetto delle misure anti-contagio. In questo senso, gli operatori hanno chiuso un bar di via Allende, nella cittadina bresciana, perché alcuni clienti sono stati sorpresi a consumare all’interno anche dopo le 18, orario in cui i bar e locali dovrebbero restare chiusi, se non attivare solo il servizio a domicilio o l’asporto.

I clienti sono riusciti a fuggire evitando la sanzione, scattata invece per il titolare che dovrà pagare 280 euro. In più, nel momento in cui le attuali restrizioni da zona arancione dovessero rientrare e tornando in zona gialla, il bar dovrà restare chiuso per cinque giorni. Nella bassa bresciana altre sanzioni sono scattate nei confronti di chi non indossava la mascherina.