Castelletti: “Da tempo chiediamo lockdown mirati e molti più vaccini”

(red.) “Dovrebbe esserci una chiusura di carattere radicale, ma contemporaneamente vaccinazioni su vaccinazioni. Siamo molto arrabbiati, delusi e provati da questo anno. La vita riparte solo se ci vaccinano”, ha dichiarato oggi la vicesindaca di Brescia Laura Castelletti. “Da ieri siamo in zona arancione rafforzata. Da tempo la nostra amministrazione chiede lockdown mirati. Nelle condizioni in cui siamo la zona rossa era la più indicata ma non si può fare un lockdown senza contemporaneamente offrire l’opportunità dei vaccini, 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.