Brescia zona arancione, 932 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali

(red.) Il grido di allarme proveniente dai medici ha indotto ieri, martedì 23 febbraio, la Regione Lombardia a rendere il nostro territorio in zona arancione rafforzata a partire già dal tardo pomeriggio di ieri alle 18 e fino al prossimo 2 marzo. Una richiesta di misure stringenti anche a causa della pressione in netto aumento sulle strutture sanitarie. Tanto che il livello di attenzione sulle terapie intensive è salito da 3 a 4 in segno di gravità.

Nella giornata di ieri sono stati altri 74 i ricoveri di pazienti Covid negli ospedali bresciani e che portano a un totale di 932. In particolare, quelli nuovi riguardano 24 soggetti nei presidi del Civile, 17 all’Asst del Garda, 5 in Franciacorta, altri 5 al Nobile Paolo Richiedei, 13 in Poliambulanza, 2 alla Camplani e 8 agli istituti ospedalieri bresciani. Una situazione collegata al fatto che in due settimane, a causa della variante inglese sempre più presente, i numeri dei nuovi casi sono raddoppiati e anche dei ricoveri nell’arco di due settimane.

Per questo motivo i medici chiedono anche aiuto alle province vicine. Dal punto di vista dei numeri, a ieri sono 318 i ricoverati nelle strutture del Civile, 153 sul Garda, 122 alla Poliambulanza e 104 in quelli del gruppo San Donato. Si respira preoccupazione anche tra le terapie intensive per i 29 posti letto occupati agli Spedali Civili, 11 sul Garda e 14 in Poliambulanza. E una delle situazioni più tese è quella della Franciacorta dove i ricoveri sono raddoppiati in pochi giorni.