Ecco le regole da seguire nella zona arancione rafforzata

(red.) Oltre alle normali misure della zona arancione (vedi sotto) quella rafforzata prevede la chiusura di scuole medie, elementari, d’infanzia e nidi, il divieto di recarsi nelle seconde case, l’uso obbligatorio dello smart working, dove possibile, e la chiusura delle attività universitarie in presenza.

Chiusura al pubblico di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito dalle 5 fino alle ore 18 ma non si può consumare nei pressi del locale. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

E’ vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Sono anche vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. E’ raccomandato di evitare spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune. Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini, ma eclusi quelli verso i capoluoghi di provincia.

I supermercati restano aperti, come i negozi. Nei fine settimana sono chiusi i centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità.

Riduzione fino al 50% del trasporto pubblico.

Chiusura per sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Aperti i centri sportivi.

Chiusi musei e mostre.