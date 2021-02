(red.) Oggi, martedì 23 febbraio, dalle ore 12,30 l’assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti ha fornito delle comunicazioni a proposito della campagna di vaccinazione anti-Covid, ma anche le nuove misure di contenimento che saranno adottate per la provincia di Brescia a causa del boom dei contagi registrati negli ultimi giorni.

Si va verso una fascia arancione rafforzata per tutta la provincia, ma anche per alcuni Comuni confinanti della bergamasca. L’ordinanza verrà firmata dal governatore Fontana nel pomeriggio. Questo, dopo aver sentito il Governo e in particolare il ministro della Salute Roberto Speranza.

Le restrizioni, che partiranno già da domani, mercoledì 24 febbraio, sono previste anche per le scuole con la chiusura di asili, medie ed elementari, il divieto di raggiungere le seconde case e l’obbligo di smart working obbligatorio in tutti gli uffici ove possibile. Inoltre viene rimodulata tutta la politica vaccinale nella regione.