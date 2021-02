Coronavirus a Brescia, altre 25 vittime in due giorni. Sfondata quota 3.500

(red.) Quella di ieri, lunedì 22 febbraio, è stata la prima giornata della settimana in cui di consueto le agenzie di tutela della salute forniscono altri dati più approfonditi nel bresciano sul fronte della diffusione del contagio e purtroppo anche delle vittime. E proprio a proposito dei morti, nell’arco di due giorni ne sono stati registrati altri 25, compresa la Valcamonica, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.503.

In ogni caso, come di consueto, alcune vittime risalgono in realtà ai giorni precedenti ma sono state comunque segnalate nelle ultime ore. Sei sono i morti che si aggiungono a Brescia città, di cui una 89enne, un 61enne, un 80enne, un 95enne, una 93enne e un 69enne. In provincia, in tre giorni si sono registrati tre decessi a Trenzano, di cui una 71enne, una 76enne e una 77enne.

Gli altri decessi riguardano una 88enne a Vallio Terme, un 78enne a Bagnolo Mella, una 83enne a Castel Mella, una 82enne a Manerbio, un 81enne a Castenedolo, una 74enne a Pontoglio, un 81enne a Castegnato, un 62enne a Montichiari, un 93enne a San Felice del Benaco, un 90enne a Rovato, un 84enne a Pontevico e un 93enne a Padenghe. Nel corso di questo mese di febbraio le vittime per o con il Covid nel bresciano sono state 152.