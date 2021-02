Coronavirus in Italia, niente spostamenti tra regioni fino al 27 marzo

(red.) Sul fronte del contagio da Covid-19 in tutta Italia, soprattutto con l’allarme delle varianti che continuano a circolare e provocare ogni giorno migliaia di nuovi casi positivi, questi tra la fine di febbraio e i primi di marzo sono giorni decisivi. Da una parte, giovedì 25 febbraio scade il termine, che era già stato prorogato, dello stop agli spostamenti tra regioni. Mentre il prossimo 5 marzo scade anche l’attuale decreto del presidente del Consiglio, l’ultimo che aveva firmato l’ex premier Giuseppe Conte.

Nella serata di ieri, domenica 21 febbraio, la ministra bresciana alle Autonomie Mariastella Gelmini ha incontrato in videoconferenza le regioni per capire quali interventi portare nel Consiglio dei Ministri previsto per questa mattina, lunedì 22. E il provvedimento maggiore, in realtà l’unico che dovrebbe essere discusso, riguarda l’ulteriore proroga al divieto di spostamenti tra regioni, anche se gialle. Dall’intesa con le regioni attraverso i ministri Gelmini e quello alla Salute Roberto Speranza si dovrebbe allungare il periodo al 27 marzo, l’ultimo fine settimana prima di Pasqua.

Ma nel frattempo si discuterà anche delle misure da inserire nel dpcm successivo al 5 marzo. Le regioni, per esempio, hanno chiesto che all’interno della cabina di regia chiamata a decidere siano inseriti anche i ministri economici per valutare l’impatto delle restrizioni. E di conseguenza, come intervento strutturale, appaiare le stesse restrizioni e chiusure agli indennizzi agli operatori economici. Nello stesso tempo le regioni hanno anche chiesto che il consueto monitoraggio settimanale che porta a decidere sui nuovi “colori” non sia di venerdì, a ridosso del fine settimana, ma già all’inizio. Tra le restrizioni da inserire nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dovrebbe essere confermata la possibilità, in un massimo di due persone e senza contare under 14, anziani e non autosufficienti, di andare a fare visita ad amici e parenti.