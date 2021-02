Coronavirus a Brescia, negli ospedali i posti letto verso l’esaurimento

(red.) La forte diffusione del contagio da Covid-19 in provincia di Brescia, in questo momento anche a causa delle varianti e soprattutto di quella inglese più contagiosa del ceppo originale, si sta riflettendo anche sugli ospedali. Tanto che, come riporta il Giornale di Brescia, gli ultimi giorni e anche nel fine settimana hanno portato a 778 ricoverati da Covid in tutti gli ospedali della provincia.

E una preoccupazione maggiore arriva, per esempio, dalla Poliambulanza che al quotidiano bresciano dice di essere stata costretta a far trasferire alcuni pazienti fuori provincia, da Milano fino a Bergamo e Pavia. Ma non solo, perché sono tornate in movimento anche le ambulanze che conducono i pazienti Covid in condizioni più serie verso i pronto soccorso.

Come risultato, anche dal Civile e dai presidi della Franciacorta hanno dovuto rinunciare nel fine settimana appena trascorso a ricevere ricoveri perché i posti letto sono tutti occupati. Per quanto riguarda la Fondazione di via Bissolati, dicono di aver riempito in poco tempo anche l’oltre ventina di posti letto messi a disposizione in più. Nel weekend si è arrivati a 120 ricoverati in area medica e le 14 terapie intensive tutte occupate.