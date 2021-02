Tamponi e vaccini, sovraffollato il centro di via Morelli

(red.) Negli ultimi giorni a Brescia c’è stato un boom della domanda di tamponi che, sommato col fatto che qui si praticano anche le vaccinazioni anti Covid, ha saturato il centro di via Morelli, situato nell’area dove sostava il Luna Park, presso l’uscita dell’autostrada tra la Volta e San Polo.

Sabato mattina le persone che si sono presentate per eseguire il tampone erano tante che si sono formate code di automobili, costringendo i cittadini a lunghissime attese. Secondo i dati degli Spedali Civili soltanto sabato mattina gli accessi per il tampone sono stati 1200.

Inoltre l’affollamento è stato aumentato dalla presenza di chi doveva essere sottoposto a vaccino, visto che quello di via Morelli è l’unico hub designato dall’Asst Spedali Civili per le somministrazioni ed è l’unico a Brescia città dove sia iniziata la vaccinazione degli ultra ottantenni. I quali sono anch’essi costretti a sopportare lunghe attese prima dell’iniezione.