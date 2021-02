Sale il tasso di positività, Brescia la peggiore in Lombardia per nuovi contagi

(red.) Domenica 21 febbraio i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia sono stati 2.514 (sabato erano 3.019), a fronte di 33.148 tamponi effettuati (erano 44.012 ). Il tasso di positività sale di nuovo al 7,5% (era al 6,8%). I decessi sono stati 50 (erano 37) e portano il totale dei morti per Covid a quota 28.058. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 386 (+4), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.741 (+19).

Ancora male la nostra provincia che con 704 nuovi positivi resta la più colpita della Lombardia.

A livello nazionale domenica 21 febbraio si segnalano 13.452 nuovi casi di coronavirus (erano 14.931 ) e 232 morti, (251) a fronte di 250.986 tamponi effettuati (sabato erano 306.788). Il tasso di positività aumenta al 5,4% (era 4,8%).

La Lombardia è ancora la regione che registra il maggior aumento giornaliero di contagi (+2.514), seguita da Emilia-Romagna (+1.852), Campania (+1.658), Sicilia (+1.048) e Toscana (+968).

Ecco i nuovi casi di coronavirus in Lombardia divisi per provincia:

Milano: 649;

Bergamo: 184;

Brescia: 704 (erano 766).

Como: 105;

Cremona: 79;

Lecco: 66;

Lodi: 30;

Mantova: 83;

Monza e Brianza: 279;

Pavia: 131;

Sondrio: 70;

Varese: 70.