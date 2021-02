Per la visita di Fontana e Moratti, presidio di protesta all’Ospedale Civile

(red.) In occasione della visita all’ospedale Civile di Brescia di Letizia Moratti e Attilio Fontana, per inaugurare un monumento ai lavoratori e lavoratrici della sanità, questa mattina di sabato 20 febbraio 2021 a partire dalle 10 la rete Non Sta Andando Tutto Bene ha organizzato un presidio di protesta nel piazzale dell’ospedale.

“A un anno dal paziente uno il vero ammalato, di neoliberismo oltre che di imprevidenza e incompetenza, è la sanità lombarda”, si legge nella nota diffusa alla vigilia.

“L’estesa privatizzazione e il definanziamento delle strutture pubbliche”, prosegue il comunicato, “hanno causato l’esplosione delle liste d’attesa riducendo l’accesso per le cure delle cronicità, ulteriori decessi evitabili accentuati dall’inadeguata risposta alla pandemia. Senza parlare poi dei continui episodi di corruzione, di conflitto di interesse, di sfruttamento del sistema di pagamento a prestazione che ha favorito episodi criminali come quelli della ex Clinica Santa Rita di Milano. L’insieme ha prodotto una vera e propria ‘salute di classe’: chi ha reddito può curarsi e chi non ne ha non si cura, vive male e muore prima. È questo sistema, non solo l’impreparazione, che ha causato un incremento di contagi e di decessi”.