Coronavirus a Brescia, altre 4 vittime. Oltre 8 mila casi in un mese

(red.) Il numero di nuovi casi positivi al Covid-19 registrati ieri, venerdì 19 febbraio, in provincia di Brescia è stato di 787, il più alto segnalato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. In realtà, c’era stato un giorno in cui si erano sfiorati ancora di più gli 800, ma dall’Ats di Brescia avevano precisato che nel conteggio c’erano centinaia di risultati di tamponi pregressi.

E nonostante il territorio bresciano sia tra quelli in Lombardia dove si effettuano più test, il dato fa capire come nella nostra provincia le varianti continuino a circolare in modo sostenuto. Tanto che dall’inizio di febbraio sono più di 8 mila i nuovi casi di contagio e oltre 60 mila dall’inizio dell’emergenza.

Purtroppo ieri si è alimentata anche la conta dei deceduti, che balzano così a 3.468 da quando è iniziata la pandemia. Le quattro vittime registrate ieri sono un uomo di 79 anni di Brescia, una 88enne di Azzano Mella, un 85enne di Carpenedolo e una 51enne di Villa Carcina.