Coronavirus e “colori” delle regioni, Lombardia: dati ancora da zona gialla

(red.) Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 febbraio, come ogni settimana l’Istituto Superiore di Sanità valuterà i dati del contagio da Covid-19 pervenuti da tutte le regioni italiane e terrà la consueta conferenza stampa per presentare la situazione sotto monitoraggio. E per le diverse regioni la giornata odierna sarà importante per capire quante e quali da domenica 21 febbraio potrebbero svegliarsi sotto una fascia di colore, in base al rischio, diversa da quella attuale.

La sensazione è che metà Italia attualmente gialla possa diventare arancione a causa dei numeri del contagio che si stanno mostrando in risalita, anche soprattutto per la circolazione delle varianti. In questo senso anche la nostra regione Lombardia, quindi anche il territorio bresciano, è in attesa di conoscere la decisione che potrebbe riportare il Pirellone di nuovo in zona arancione.

Ma su questo fronte ieri, giovedì 18, dalla Lombardia fanno sapere di avere un indice di contagio Rt sotto l’1 e che consentirebbe alla stessa regione di rimanere ancora in zona gialla, quella con le minori restrizioni rispetto a quelle arancione e rossa.