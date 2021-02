Brescia sfiora gli 800 nuovi casi, balzo all’insù del tasso di contagio

(red.) Venerdì 19 febbraio i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia sono stati 3.724 (giovedì erano 2.540 ), a fronte di 51.894 tamponi effettuati (erano 42.508). Il tasso di positività balza in alto al 7,1% (era al 5,9%). I decessi sono 33 (erano 55), che portano il totale dei morti per covid a quota 27.971. Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 373 (+5), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.733 (+17).

A livello nazionale venerdì 19 febbraio si segnalano 15.479 nuovi casi (erano 13.762) e 353 morti, (347) a fronte di 297.128 tamponi effettuati (giovedì erano 288.458). Il tasso di positività sale al 5,2% (era 4,8%).

I nuovi casi di coronavirus in Lombardia divisi per provincia:

Milano: 785 di cui 325 a Milano città;

Bergamo: 240;

Brescia: 787 (erano 559).

Como: 295;

Cremona: 100;

Lecco: 108;

Lodi: 27;

Mantova: 140;

Monza e Brianza: 462;

Pavia: 166;

Sondrio: 24;

Varese: 528.