Coronavirus più contagi e più decessi: a Brescia 559, in Lombardia 2.540 e 55 morti

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. Giovedì 18 febbraio i nuovi contagi sono 2.540 (mercoledì erano 1.764), a fronte di 42.508 tamponi effettuati (erano 38.296). Il tasso di positività sale al 5,9% (era al 4,6%). I decessi di oggi sono 55 (erano 29), che portano il totale dei morti per covid a quota 27.938. Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 368 (+5), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.716 (-24).

A Livello nazionale si segnalano 13.762 nuovi casi e 347 morti, a fronte di 288.458 i tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 4,8% (era 4,1%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 773 di cui 263 a Milano città;

Bergamo: 238;

Brescia: 559 (erano 381). Il numero di pazienti ricoverati covid positivi negli spedali civili di Brescia presenta un trend in lieve, ma controllato, aumento; nella giornata odierna sono 256 i pazienti positivi ricoverati, di cui 25 in terapia intensiva. La percentuale dei pazienti positivi ricoverati di provenienza bresciana è superiore al 90%.

Como: 142;

Cremona: 93;

Lecco: 91;

Lodi: 53;

Mantova: 121;

Monza e Brianza: 96;

Pavia: 119;

Sondrio: 10;

Varese: 209.