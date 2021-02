Coronavirus, focolaio da variante inglese in Rsd a Villa Carcina

(red.) La campagna di vaccinazione anti-Covid all’interno delle case di riposo e strutture per disabili è alle battute conclusive, ma non tutti nel bresciano hanno ancora ricevuto le dosi. Una di questa è la residenza per disabili “Firmo Tomaso” di Villa Carcina il cui caso è trattato dal Giornale di Brescia. All’interno ci sono 45 ospiti e 15 di questi, insieme a una ventina di operatori, sono risultati positivi al Covid-19.

In particolare, della più contagiosa variante inglese che ha anche fatto finire in ospedale alcuni operatori. Si sta cercando in ogni modo di evitare che i soggetti sani vengano contagiati, ma è anche complicato l’isolamento per quanti sono affetti da disabilità.

E proprio la residenza è un centro vaccinale, ma qui si aspettano ancora le dosi. Sul fronte del vaccino, a partire da oggi, giovedì 18 febbraio, inizieranno le prime 400 somministrazioni in provincia agli over 80 nei due centri di via Morelli a Brescia e a Manerbio. Da lunedì 22 febbraio saranno aperte anche altre sedi.