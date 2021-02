Coronavirus a scuola, chiusure da Berzo Demo a San Felice del Benaco

(red.) Ogni giorno che passa in provincia di Brescia si segnalano diverse situazioni di chiusure e quarantena sul fronte scolastico dopo che le varianti in circolazione da Covid, soprattutto quella inglese, stanno continuando a colpire. Uno di questi casi più recenti arriva da Berzo Demo, in Valcamonica, dove l’Ats della Montagna ha deciso di chiudere l’asilo e la scuola elementare del paese. Infatti, in ogni classe è stato riscontrato almeno uno studente positivo al virus. E di conseguenza i compagni sono stati posti in quarantena e in didattica a distanza.

Si era partiti da una maestra risultata positiva e lo scorso sabato 13 febbraio una serie di alunni sono stati sottoposti al tampone facendo emergere nuovi casi. E la preoccupazione riguarda il fatto che nel piccolo paese camuno i casi di contagio sono raddoppiati, soprattutto per i più giovani, nell’arco di una settimana. Ma non solo a Berzo Demo, perché anche a Cevo è stata decisa la chiusura dell’elementare.

Da un’altra parte della provincia, sul lago di Garda, a San Felice del Benaco è stata disposta la chiusura dell’elementare “Barbarina Rubelli” fino al 25 febbraio, con la disposizione della didattica a distanza per tutti gli studenti. Tutto era partito da alcuni bambini, portando poi mezza scuola a fare lezione a distanza. Ieri pomeriggio, mercoledì 17 febbraio, è arrivata l’ordinanza che per una settimana porta tutti a fare lezione da casa. Nessun problema, invece, per quanto riguarda le scuole medie.