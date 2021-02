Brescia città, i dati del coronavirus: 815 positivi e 427 in isolamento fiduciario

(red.) Nella giornata di oggi, giovedì 18 febbraio, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha fatto il punto sulla situazione Covid in città. Secondo i dati dell’ufficio statistica (aggiornati al 16 febbraio), attualmente i positivi sono 815 (isolamento obbligatorio), in incremento rispetto alla settimana precedente, quando erano 662. In isolamento fiduciario si trovano 427 persone (gente a contatto con contagiati), contro le 588 del periodo precedente. Dall’inizio della pandemia, nel nostro capoluogo, ci sono stati 9.454 contagi (56,80% erano maschi). Al contrario, i guariti, sono stati 7.967. I cittadini morti dall’inizio del caos coronavirus sono stati 707; di questi 662 avevano più di 65 anni. In città, comunque, non sono stati registrati focolai specifici nè in scuole primarie nè nei quartieri.

Il virus circola ed è un rischio reale secondo il primo cittadino, ma è giusto spiegare alcune questioni. Nel Bresciano il numero di tamponi, infatti, è molto più elevato che nelle altre province: questo vuol dire che i cittadini bresciani sono molto attenti e virtuosi. I positivi nel nostro territorio, provincia compresa, secondo Del Bono sono numerosi anche perchè si sta facendo un ottimo lavoro di tracciamento, il migliore di tutte le province lombarde: “La provincia di Milano ad esempio”, ha commentato il sindaco, “ha tre milioni di abitanti e la settimana scorsa ha registrato circa 55 mila tamponi, contro i 34 mila fatti in provincia di Brescia che ha un terzo della popolazione. Più del doppio di quanti effettuati in provincia di Bergamo. Il numero di positivi da noi è importante anche perchè da noi il tracciamento è costante e continuo”.

ECCO IL REPORT COMPLETO. Covid_BS_Report_18_02_2021