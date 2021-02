Coronavirus: a Brescia 381 positivi, in Lombardia 1.764 e 29 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Nella nostra regione, mercoledì 17 febbraio, i nuovi positivi sono 1.764 (martedì erano 1.615), a fronte di 38.296 tamponi effettuati (erano 29.846). Il tasso di positività è calato, attestandosi al 4,6% (era al 5,6%). Sono calati anche i morti, passando da 38 a 29, e portando il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.883. Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 363 (-10), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.740 (+47).

A livello nazionale si segnalano, nelle ultime 24 ore, 12.074 nuovi casi e 369 morti. Il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 500 di cui 209 a Milano città;

Bergamo: 121;

Brescia: 381 (ieri erano 300);

Como: 107;

Cremona: 57;

Lecco: 58;

Lodi: 37;

Mantova: 117;

Monza e Brianza: 105;

Pavia: 115;

Sondrio: 43;

Varese: 55.