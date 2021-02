Coronavirus: a Brescia 357 contagi, in Lombardia 945 e 35 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Lunedì 15 febbraio i nuovi contagi sono 945 (martedì erano 1.987), a fronte di 14.260 tamponi effettuati (erano 30.289). Il tasso di positività si è attestato al 6,6% (era al 6,5%). I morti sono stati 35, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.816.

Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 366 (+2), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.572 (+10).

A livello nazionale si registrano 7.351 nuovi casi e 258 morti. Il tasso di positività si è attestato al 4,1%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 303 di cui 123 a Milano città;

Bergamo: 83;

Brescia: 357 (erano 617);

Como: 8;

Cremona: 18;

Lecco: 27;

Lodi: 21;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 16;

Sondrio: 1;

Varese: 22.