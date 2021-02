Vaccino, istruzioni per i 42mila ultra ottantenni del Bresciano

(red.) C’è un numero verde da chiamare per avere informazioni sulla campagna di vaccinazione di massa che inizierà anche nella nostra provincia giovedì 18 febbraio con gli ultratottantenni. Eccolo: 800.894545. Tra i primi vaccinati non sono compresi solo le donne e gli uomini che hanno già compiuto 80 anni, ma tutti i nati nel 1941: nel Bresciano sono in tutto circa 82 mila. Ma come funziona l’operazione dal punto di vista del cittadino?

Primo passo, la prenotazione

Da lunedì dalle ore 13 potranno partire le prenotazioni sul portale. Non sarà semplice tra linee intasate e prevedibili malfunzionamenti, perciò chi avrà bisogno di aiuto potrà rivolgersi ai parenti, agli enti del terzo settore che hanno dato la disponibilità, al proprio medico di base e persino alle farmacie del territorio.

Chi non può uscire di casa, perché deve stare a letto oppure ha infermità o invalidità potrà esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale rivolgendosi al proprio medico di base. Potrà farlo anche un familiare o un assistente della persona gravemente disabile che vuole vaccinarsi, purché munito di Tessera sanitaria del soggetto da vaccinare e del numero di cellulare o di telefono fisso.

Secondo passo, aspettare un messaggio

Dopo la fase di adesione, il cittadino riceverà un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso) in cui gli verranno fornite le indicazioni dell’appuntamento: data, luogo e ora.

Terzo passo, il vaccino

Al momento – fasa pere la Regione – non è prevista la possibilità di modificare data, ora e luogo della vaccinazione, quindi quando si è ricevuto il messaggio bisogna organizzarsi per andare nel giorno preciso e possibilmente all’ora esatta.

E se qualcuno è immobilizzato perché non può muoversi per qualsiasi motivo lo deve dire al proprio medico curante che si recherà a casa del disabile per somministrare direttamente il vaccino con il supporto dei volontari della Protezione Civile.

Quarto passo, la seconda dose

L’appuntamento per la seconda dose verrà comunicato contestualmente alla somministrazione della prima. Ricordiamo ancora che per informazioni c’è il numero verde 800.894545.