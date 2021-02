Sotto controllo le scuole, i casi di Gavardo e Pompiano

(red.) Nel Bresciano tra i comuni più colpiti dalla pandemia c’è Montichiari con 1.401 contagiati e 48 morti. Desenzano lo segue con 1.295 e 60 vittime, Ghedi ha toccato quota 901 casi (39 le vittime), Gussago 838 (50), Lumezzane 808 (53), Chiari 777 (54), mentre Lonato è a 742 (29). Ma la situazione è in evoluzione perché la variante inglese gira in provincia da qualche tempo, accendendo focolai improvvisi che spesso vegono scoperti anche grazie alle scuole che talvolta possono fare da centri di diffusione. Abbiamo già parlato di Roccafranca e di Castrezzato, ma il monitoraggio è costante in tutte le località.

A Gavardo per esempio in due giorni, giovedì e venerdì, sono stati registrati 32 contagi. Si è trattato di cluster familiari: una dozzina dei positivi sono bambini frequentanti le scuole materne o elementari del paese, nati tra il 2011 e il 2018, gli altri sono parenti giovani oppure adulti. Il più piccolo dei contagiati ha 3 anni, mentre il più anziano – l’unico a superare i 60 anni – è del 1938.

Per decidere quali classi o sezioni verranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza si aspetta martedì, visto che mercoledì si riparte dopo le vacanze di carnevale. Sono stati in tutto 787 i positivi a Gavardo dall’inizio della pandemia, con 45 vittime.

Altro esempio nel comune di Pompiano (130 contagi e 7 decessi dall’inizio della pandemia) dove sono emersi alcuni casi di positività alla scuola dell’infanzia paritaria «Monsignor Pietro Piazza» e il presidente don Renato Finazzi ha deciso di chiudere l’asilo fino al 28 febbraio con l’invito ai genitori di «monitorare costantemente le condizioni dei bambini e qualora manifestassero sintomi sospetti, darne pronta comunicazione al pediatra».

Nessun focolaio invece a San Felice del Benaco (142 contagi e 4 vittime dall’inizio), ma una decina di studenti positivi in cinque classi, tre alle elementari e due alle medie. Quando mercoledì riapriranno le scuole, la quarantena sarà finita per tutte le classi tranne una delle elementari e una delle medie. Lunedì sono in programma le sanificazioni di aule e ambienti scolastici. Oltre alle scuole, il comune tiene sotto controllo i parchi per evitare promiscuità inconciliabili con la pandemia.