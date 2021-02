A Brescia nuovo boom dei contagi: sono 667

(red.) Domenica 14 febbraio i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono stati 1.987 (sabato erano 2.277), a fronte di 30.289 tamponi effettuati (erano 40.978). Il tasso di positività si è quindi riportato al 6,5% (era 5,5%). I morti sono 21 (erano 61), e portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.781.

la nostra provincia è tornata a livelli preoccupanti di contagio con 617 nuovi casi, record nella regione.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 364 (-1), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.562 (-12).

A livello nazionale domenica 14 si sono segnalati 221 decessi (erano 311 sabato) e 11.068 nuovi casi (contro 13.532). Sono stati 205.642 i tamponi effettuati (venerdì 305.619), con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che torna a salire al 5,3% dal 4,4% di sabato. Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali del Covid in Italia sono state 93.577.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è stata la Lombardia (1.987), seguita da Campania (1.603), Emilia-Romagna (1.323), Lazio (809), Puglia (732) e Toscana (725).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 504 di cui 210 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 617 (erano 481);

Como: 83;

Cremona: 52;

Lecco: 40;

Lodi: 23;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 228;

Pavia: 85;

Sondrio: 44;

Varese: 49.