Coronavirus: scendono i positivi, ma troppe vittime

(red.) Sabato 13 febbraio i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono stati 2.277 (venerdì erano 2.526), a fronte di 40.978 tamponi effettuati (erano 38.465). Il tasso di positività si è quindi abbassato al 5,5% (era 6,5%). I morti sono 61 (erano 47), e portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.760.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 365 (+6), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.574 (-9).

A livello nazionale sabato 13 si sono segnalati 311 decessi (erano 316 venerdì) e 13.532 nuovi casi (contro 13.908). Sono stati 305.619 i tamponi effettuati (venerdì 305.619), con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che scende di pochissimo al 4,4% dal 4,5% di venerdì. Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali del Covid in Italia sono state 93.356.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 571 di cui 254 a Milano città;

Bergamo: 172;

Brescia: 481 (erano 579);

Como: 177;

Cremona: 46;

Lecco: 68;

Lodi: 38;

Mantova: 109;

Monza e Brianza: 209;

Pavia: 128;

Sondrio: 37;

Varese: 184.