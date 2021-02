Coronavirus: a Brescia 795 casi, in Lombardia 2.434 e 54 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Giovedì 11 febbraio i nuovi positivi sono 2.434 (mercoledì erano 1.849), a fronte di 41.935 tamponi effettuati (erano 36.317). Il tasso di positività si è attestato al 5,8% (era 5%). I morti sono 54 (erano 39), e portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.652. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 368 (-3), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.550 (-14).

A livello nazionale si segnalano 391 decessi e 15.146 nuovi casi. Sono stati 292.533 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 606 di cui 251 a Milano città;

Bergamo: 197;

Brescia: 795 (erano 308); Secondo il report degli spedali civili di Brescia, i ricoveri nel nostro territorio restano sostanzialmente invariati. Ad oggi, infatti, ci sono 237 pazienti positivi ricoverati, di cui 25 in terapia intensiva. La percentuale dei pazienti positivi ricoverati di provenienza bresciana si mantiene superiore al 90%.

Como: 60;

Cremona: 57;

Lecco: 105;

Lodi: 50;

Mantova: 119;

Monza e Brianza: 145;

Pavia: 133;

Sondrio: 41;

Varese: 64.