Vaccino anti-Covid, in massa tra fine marzo e aprile per 12 ore al giorno

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 7 febbraio, diversi rappresentanti delle aziende sanitarie locali lombarde, compresa Brescia, si sono recati alla Fiera di Milano per la simulazione “cronometrata” con cui capire fino a quante vaccinazioni anti-Covid si potranno fare nell’arco della giornata in Lombardia. Un elemento certo è che il prossimo 24 febbraio inizierà la somministrazione per gli over 80 che nella nostra provincia di Brescia sono 80 mila.

Ma è chiaro che la grande sfida, epocale, sarà quella che si avvierà tra la fine di marzo e i primi di aprile, cioé la campagna di massa. Di sicuro un punto di riferimento sarà il grande centro di via Morelli a San Polo dove proseguiranno i tamponi drive-in in un’area, mentre una seconda sarà dedicata alle vaccinazioni.

Ma si sta studiando anche la composizione delle altre sedi in provincia. In ogni caso, l’idea è di fare vaccinazioni per 12 ore al giorno e che nel bresciano vorrebbe dire fino a 800-1.200 al giorno. Sempre che ci siano le fiale e il personale disponibile. E proprio per il personale si stanno anche cercando volontari.