Montichiari, locale aperto dopo le 18: titolare sanzionato e chiusura

(red.) Non mancano in tutta la provincia di Brescia i consueti controlli anche per verificare il rispetto delle misure anti-contagio e ogni tipo di assembramento. Insieme ad alcune situazioni, sanzionate, a Brescia città, anche nella bassa non sono mancati i provvedimenti. In particolare, è successo a Montichiari in una sera precedente a lunedì 8 febbraio quando gli agenti della Polizia locale hanno scoperto che un’attività, che doveva essere chiusa alle 18, restava aperta oltre un’ora dopo rispetto alle prescrizioni.

E all’interno, come se nulla fosse, c’erano alcuni clienti intenti a consumare. Ma questi, alla vista delle forze dell’ordine, sono fuggiti prima di riuscire a essere identificati. Per il titolare del locale è scattata una sanzione di 280 euro e la chiusura per cinque giorni. Termine che però potrebbe essere allungato dalla prefettura di Brescia visto che lo stesso locale era recidivo dopo non aver rispettato le disposizioni nella prima serrata totale della primavera del 2020.