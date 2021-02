Vaccino anti-Covid, per la fase due bisognerà prenotarsi

(red.) Ma come si deve comportare chi vuole essere vaccinato contro il Covid-19 e non appartiene a nessuna delle categorie che hanno avuto una corsia preferenziale? Un po’ come è accaduto per la vaccinazione anti influenzale, nella fase due della battaglia contro il coronavirus (che dovrebbe iniziare il 24 febbraio) chi vuole essere vaccinato dovrà innanzi tutto registrarsi sul portale apposito organizzato dalla Regione Lombardia, quando sarà pronto (tra qualche giorno) e collegato alla pagina istituzionale del Pirellone.

Sarà necessario inserire il proprio nome e cognome, il codice fiscale, l’indirizzo mail e il numero di telefono.

Tutti potranno registrarsi, e non solo gli ultra ottantenni che avranno comunque la priorità. Perché l’ordine di registrazione non darà diritto ad avere la precedenza. Saranno infatti i tecnici sanitari in base al numero degli iscritti, alle loro caratteristiche e alla disponibilità di vaccini, di operatori sanitari e di strutture, a fissare l’ordine delle somministrazioni.

Quando queste praticità saranno risolte, arriverà un messaggio ai cittadini richiedenti che indicherà la data, l’ora e il centro presso il quale dovranno recarsi.