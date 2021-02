A Castrezzato, Corzano e Leno ancora sofferenza e controlli

(red.) In tre comuni della Bassa Bresciana la realtà del contagio da coronavirus è ancora particolarmente drammatica e viene quotidianamente monitorata, oltre che dalle rispettive amministazioni comunali, dalla prefettura e dalle autorità sanitarie dell’Ats, che invitano la popolazione a limitare il più possibile i contatti.

La situazione più grave sembra verificarsi a Castrezzato: otto nuovi positivi venerdì, altri 21 sabato. Se si fanno i conti, dal 28 gennaio 2021 sono 144 i cittadini risultati positivi al Covid. E il numero ufficiale dei contagi dall’inizio della pandemia ha toccato quota 421. Al momento si registrano 131 persone in quarantena.

Le due scuole materne, le elementari e le medie sono chiuse da una settimana. Stesso discorso per i parchi pubblici. E così resteranno fino al 14 febbraio.

Molto pesanti, anche in rapporto alla consistenza della popolazione, i numeri forniti da Ats sul comune di Corzano dove si sono registrati tre nuovi casi di positività nelle ultime ore, per un totale di 147 cittadini contagiati. La situazione sta quindi lentamente migliorando, ma le precauzioni rimangono. Le scuole di Corzano restano chiuse almeno fino al 14 febbraio, poi si vedrà.

A Leno sono stati registrati 22 nuovi casi di Covid negli ultimi due giorni. Dall’inizio della pandemia si contano ben 526 cittadini contagiati da coronavirus. E nelle scuole del paese ci sono tre classi in quarantena, una alle elementari e due alle medie: in tutto sarebbero sette gli studenti risultati positivi.